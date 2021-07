Das Hochvolt-Speichersystem Hyperion von BMZ kann ab sofort mit den Photovoltaik-Wechselrichtern der Baureihe Plenticore von Kostal verbunden werden. Dazu ist ein Software-Update des Wechselrichters erforderlich. Zur Speicherung von Solarstrom bietet der Speicherhersteller BMZ seit 2020 die Lithium-Ionen-Speicher Hyperion an. Der Hyperion ist ab sofort mit den Photovoltaik-Hybridwechselrichtern Plenticore plus und Plenticore BI von Kostal kompatibel. So steht der eigens produzierte Solarstrom auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...