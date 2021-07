HelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, wird seine Produktionskapazitäten in Deutschland und Österreich signifikant erweitern. Mitte Mai erfolgte der Spatenstich für eine neue Produktionsstätte in Barleben bei Magdeburg. Der Betrieb startet voraussichtlich im vierten Quartal 2022 und wird das bisherige Produktionsvolumen für HelloFresh in...

Den vollständigen Artikel lesen ...