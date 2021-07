Rockit Global, das Unternehmen hinter dem Miniaturapfel Rockit, hat seine brandneue Webseite gestartet. Seine neue Marke, die in internationalen Märkten am 1. Juli 2021 eingeführt wurde, erscheint auch auf ihren sozialen Kanälen weltweit. Der neue Look ist frisch und modern, schreibt das Unternehmen in seinem Newsletter. Marke RockitFoto © LinkedIn Rockit...

Den vollständigen Artikel lesen ...