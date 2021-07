Am österreichischen Frühkartoffelmarkt gab es in der vergangenen Woche wenig Bewegung. Die Erntearbeiten der Frühsorten kamen in allen Bundesländern zügig voran, die Hektarerträge stiegen in Ostösterreich aber kaum mehr an. Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 °C in den letzten Tagen haben die Bestände das Knollenwachstum eingestellt....

Den vollständigen Artikel lesen ...