Hamburg - Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß hat die Wahlkampagne der Bundespartei verteidigt. Die CDU wolle in der Gesellschaft Brücken bauen und Spaltungen überwinden, sagte er der RTL/n-tv-Redaktion.



Dass auf den Werbefotos nur Deutsche ohne Migrationshintergrund abgebildet sind, ist für Ploß kein Problem: "Natürlich kann man nicht jede einzelne Gruppe der Gesellschaft auf sieben oder acht Plakaten abbilden." Das sei auch nicht das Ziel der Plakataktion. "Wir stellen vor allem die hart arbeitenden Menschen im Land in den Mittelpunkt." Für diese Menschen wolle die Union nach der Bundestagswahl in der nächsten Legislaturperiode Politik machen.

