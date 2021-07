Wegen eines erneuten Ausbruchs des Vulkans auf der italienischen Insel Sizilien ist der Flugbetrieb am Airport der Grossstadt Catania südlich des Berges gestoppt worden.Catania - Wegen eines erneuten Ausbruchs des Vulkans Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist der Flugbetrieb am Airport der Grossstadt Catania südlich des Berges gestoppt worden. Die Start- und Landebahn sei mit Vulkanasche verschmutzt und deswegen gesperrt, teilte der Flughafen Catania am Mittwochmorgen mit. Bis zum Vormittag konnten zunächst keine Flüge den Airport verlassen oder dort...

