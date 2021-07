Siemens hat einen Jungforscher der Berner Fachhochschule mit dem nationalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet. Der mit 10'000 Franken dotierte Preis geht an Jannic Schären aus Gerzensee (BE).Zürich / Bern - Siemens hat einen Jungforscher der Berner Fachhochschule mit dem nationalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet. Der mit 10'000 Franken dotierte Preis geht an Jannic Schären aus Gerzensee (BE). Mit seiner Arbeit «Handy Authentisierung» hat der Diplomand mit einem Bachelor in Elektrotechnik und Informationstechnologie die Fachjury überzeugt und sich gegen vier andere nominierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...