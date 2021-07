Berlin - AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel warnt vor einem Verlust von Arbeitsplätzen infolge des Klimaschutzgesetzes. Es gebe "keinen stichhaltigen Nachweis", dass der Klimawandel menschengemacht sei, sagte Weidel der Wochenzeitung "Die Zeit".



Ihre Partei würde, käme sie in die Regierung, nicht am Pariser Klimaschutzabkommen festhalten. Deutschland solle nicht auf Energiequellen verzichten, die eine Grundlast in der Energieversorgung gewährleisten würden, fügte Weidel hinzu. "Kein anderes Land kommt darauf, aus Kohle- und Atomkraft gleichzeitig auszusteigen", so die AfD-Fraktionschefin.

