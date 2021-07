Gemeinsam mit der FH Münster will das Start-up so die Entwicklung der neuen "AEM Multicore"-Elektrolyseure vorantreiben. Diese in Reihe geschalteten Kernmodule sollen etwa 450 Kilogramm grünen Wasserstoff pro Tag produzieren.Enapter bekommt für die Entwicklung seiner im Mai neu vorgestellten Elektrolyseure der Megawatt-Klasse eine Förderung vom Bundesforschungsministerium. Insgesamt werden 5,6 Millionen Euro fließen, wobei ein Teil der Summe auch an die Fachhochschule (FH) Münster geht, die an der Entwicklung der Elektrolyseure "AEM Multicore" beteiligt ist, wie es am Mittwoch hieß. Mit dem Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...