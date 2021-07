Geeignete 44 Kilowatt-Stationen zum kabellosen Laden von Elektrofahrzeugen sollen in zwei bis drei Jahren marktreif sein. Mittelfristig soll sogar induktives Supercharging bis 200 Kilowatt ermöglicht werden.Tesvolt hat sich an Stercom Power Solutions beteiligt. Damit wolle das Unternehmen die Entwicklung von induktiven Ladelösungen für Elektroautos, Busse und LKW vorantreiben, hieß es am Mittwoch. Gemeinsam mit dem Innovationsführer für induktives Laden gehe es darum, geeignete Lösungen zu konzipieren. Eine 44-Kilowatt-Ladestation soll bereits in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...