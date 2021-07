Erstmals in Frankreich bekommt eine Kirsche eine geschützte geografische Angabe (g.g.A. / Indication Géographique Protégée, IGP) anerkannt. Die Tradition des Kirschanbaus in dieser Region kann bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgt werden und diese Kennzeichnung ist das Ergebnis von Generationen harter Arbeit für perfekte Qualität der Früchte....

