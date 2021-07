2021 wird uns als eines der Jahre mit den geringsten Ernteerträgen in der Geschichte der Walliser Aprikosen in Erinnerung bleiben. Der Frühlingsfrost von Ende März und Anfang April hat einen Produktionsausfall von 85 % zur Folge gehabt, auf den 350 Hektaren Land an den Hängen des linken Rhone-Ufers sogar 100 %, berichtet der Schweizer Obstverband. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...