Der Rückgang des Konsums von Frischobst und -gemüse, der die gesamte zweite Hälfte des letzten Jahres kennzeichnete, setzte sich auch in dem ersten Quartal von 2021 fort. In diesem Zeitraum kauften italienische Familien 1,9 Millionen Tonnen Obst und Gemüse, oder 6% weniger als in dem gleichen Zeitraum 2020, wo der Konsum während der Lockdowns im März und April...

Den vollständigen Artikel lesen ...