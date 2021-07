Neben ihrer akademischen Tätigkeit an der Universität St. Gallen ist Nilima Chowdhury Musikerin. Wissenschaft und Kunst inspirieren sich.St. Gallen - Nilima Chowdhury ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Organisationspsychologie der Universität St. Gallen. Ihr Forschungsprojekt «Turn The Tide» erforscht Geschlechterungleichheit und psychisches Wohlergehen von Frauen am Arbeitsplatz. Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist Nilima Chowdhury Musikerin. Wissenschaft und Kunst inspirieren sich.

