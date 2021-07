Gegenüber dem Franken gibt es kaum Bewegung. Der Dollar ermässigte sich minim und der Euro wird nur ganz wenig tiefer zu 1,0915 gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter in der Nähe seines dreimonatigen Tiefstands gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1802 US-Dollar und damit praktisch gleich viel wie am späten Mittwochabend. Am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Gegenüber dem Franken gibt es kaum Bewegung.

