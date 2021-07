Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange will ihr Angebot für kleinere und mittlere Unternehmen ausweiten.Zürich - Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange will ihr Angebot für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) ausweiten und das Aktiensegment «Sparks» lancieren. Allerdings müssen die Aufsichtsbehörden erst noch zustimmen, wie die SIX am Donnerstag mitteilte. Die Börsenbetreiberin bestätigt damit einen Bericht der Zeitungen von CH Media, die am Donnerstag darüber berichtet hatten.

