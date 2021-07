In den schönsten Landschaften Deutschlands stößt der Windkraft-Ausbau häufig auf Ablehnung. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben berechnet, dass die Kosten für eine Kilowattstunde Strom durch die Ablehnung der Windenergie in den betreffenden Gemeinden um bis zu sieben Cent steigen können. Für die Energiewende in Deutschland hat die Windenergie eine herausragende Bedeutung - mit aktuell rund 24 Prozent ist ihr Anteil an der Gesamtbruttostromerzeugung gemäß dem Statistischen ...

