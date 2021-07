Bergen auf Rügen - Auf der Bundesstraße 96 auf der Insel Rügen ist am Donnerstag ein 48-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 8:30 Uhr auf der B 96 bei Bergen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.



Der Fahrer des Lkw hatte noch erfolglos versucht, durch eine Bremsung und ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern. Der 48-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock - er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die B 96 musste während der Zeit der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

