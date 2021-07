Genf - Die Impfstoff-Allianz Gavi, die den globalen Einsatz der Covax-Impfstoffe koordiniert, hat einen dringenden Appell an die internationale Staatengemeinschaft für mehr Impfstoffeinsatz gesendet. "Wir brauchen dringend mehr Impfdosen und wir brauchen sie sofort", sagte ein Gavi-Sprecher dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



"Denn wir erwarten gerade eine neue Welle des Coronavirus in vielen Ländern der Welt." Die Impfstoff-Allianz kritisiert, man habe bisher nicht so viele Impfdosen wie geplant an Entwicklungsländer verteilen können, "weil eine kleine Zahl reicher Nationen die meisten Impfdosen für sich behalten hat". Der Sprecher sagte auch: "Dank der Hilfe Deutschlands und anderer Geberländer kann Covax jetzt 30 Prozent der Menschen mit Corona-Impfstoff versorgen." Dies sei jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

