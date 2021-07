Bis zuletzt hatten die Olympia-Macher noch an ihren Plänen festgehalten, bis zu 10'000 Fans aus dem Inland pro Wettkampf in den Arenen zuzulassen. Diese Hoffnung ist nun zerplatzt.Tokio - Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands für Tokio haben die Olympia-Organisatoren den Ausschluss aller Zuschauer von den Wettbewerben in Japans Hauptstadt beschlossen. Dies gaben die japanischen Gastgeber nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee am Donnerstag bekannt. «Wir hatten keine andere Wahl», sagte Organisationschefin Seiko Hashimoto.

