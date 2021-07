Anlässlich eines Forums zum Thema «Tech & Sustainability - everyone is included» hat Huawei seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und weitere Initiativen im Rahmen ihres «TECH4All»-Programms angekündigt.Dübendorf - Anlässlich eines Forums zum Thema «Tech & Sustainability - everyone is included» hat Huawei seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und weitere Initiativen im Rahmen ihres «TECH4All»-Programms angekündigt. Auch in der Schweiz engagiert sich Huawei unter dem Dach dieses Programms für Naturschutz, Innovation, digitale Inklusion sowie Aus- und Weiterbildung von ICT-Talenten.

