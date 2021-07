Der Leitindex schliesst 1,33 Prozent im Minus bei 11'924,55 Punkten, nachdem er am Nachmittag bis auf 11'864 Punkte abgerutscht war.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurse am Donnerstag im Einklang mit den anderen wichtigen Börsenplätzen weltweit kräftig abgerutscht. Startete der Leitindex SMI noch bei über 12'000 Punkten in den Handelstag, so sackte er im Tagesverlauf teilweise klar unter die Marke von 11'900 Punkten ab. Für Verunsicherung an den Märkten sorgte die rapide Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta...

