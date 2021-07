Der Markenapfel HoneyCrunch® zieht für seine 20-jährige Jubiläums-Saison eine insgesamt positive Bilanz. Insbesondere die Erzeuger in Norddeutschland haben gute Ernteerträge eingefahren. So konnte das Unternehmen seine langjährigen Kunden weit in die Saison hinein mit Äpfeln beliefern. Der Jubiläumsjahrgang überzeugte mit seinen großen...

Den vollständigen Artikel lesen ...