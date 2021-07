Ein Grund ist die Verunsicherung über den künftigen Kurs des Ölverbunds Opec+.New York / London - Die Ölpreise sind am Freitag bis zum Mittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,87 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 89 Cent auf 73,83 Dollar. Trotz der jüngsten Stabilisierung haben die Ölpreise in der laufenden Woche kräftig nachgegeben.

