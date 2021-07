Angesichts der fortgeschrittenen Zahlen der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte sank das Open Interest am Donnerstag zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um nur 541 Kontrakte. Das Volumen hingegen setzte die abgehackte Aktivität fort und stieg um rund 127,4K Kontrakte. Erdgas steht vor starker Hürde bei 3,80 $ Der Aufwärtstrend bei Erdgas am Donnerstag ...

