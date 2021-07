Der von Standardwerten geprägte New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial steigt im frühen Handel um 0,96 Prozent auf 34 670 Punkte.New York - Nach dem jüngsten Kursrückschlag sieht es nach einem versöhnlicher Wochenausklang aus. Auf dem ermässigten Kursniveau griffen Anleger am Freitag bei den zuletzt vernachlässigten Standardwerten tendenziell wieder zu. Stattdessen mangelte es plötzlich den zuletzt gut gelaufenen Technologiewerten an Zuspruch. Der von Standardwerten geprägte New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg...

