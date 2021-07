Der SMI schliesst um 0,55 Prozent höher auf 11'989,81 Punkten und notiert damit im Wochenvergleich um 0,2 Prozent höher.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum Wochenschluss die Marke von 12'000 Punkten nicht mehr zu knacken vermocht, aber dennoch deutlich fester geschlossen. «Nachdem gestern alles tiefrot war, haben wir heute von Anfang an eine Gegenbewegung gesehen», sagte ein Händler. Was man gestern verloren habe, habe man heute wieder aufgeholt. Allerdings bestünden derzeit gewisse Zweifel an der...

