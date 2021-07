Der EuroStoxx50 rückt am Freitag um 1,91 Prozent auf 4068,09 Punkte vor.Paris - Europas Börsen haben sich am Freitag mit neuem Schwung von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Das ermässige Kursniveau habe sofort wieder Schnäppchenjäger angelockt, hiess es am Markt. Der EuroStoxx50 rückte um 1,91 Prozent auf 4068,09 Punkte vor. Den Grossteil der Vortagsverluste bügelte er damit wieder aus. Im Wochenverlauf hat er aber trotzdem noch 0,4 Prozent verloren.

