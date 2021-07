Der japanische Yen steigt im Risk-Off-Handel an. Der USD/JPY hat den Aufwärtstrend von 2021 bei 110,36 gebrochen. Folglich dürfte das Paar in Richtung des Mai-Tiefs von 108,56 abrutschen, so die Einschätzung von Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank. Aufwärtstrendlinie bei 110,36 durchbrochen "Der USD/JPY ist zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...