Berlin - Die Grünen wollen im Bundestagswahlkampf aktiv auch die "Generation 60 plus" ansprechen. Das sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der "taz" (Montagsausgabe).



Traditionell sind die Grünen unter älteren Wählern weniger beliebt. Kellner will am Montag die Motive für die Plakat-Kampagne der Partei vorstellen. Diese werde einen "klaren Fokus auf die großen Herausforderungen unserer Zeit" haben, so der Grünen-Politiker. Seine Partei werde "Tacheles reden und angriffslustig sein, ohne aggressiv oder persönlich zu werden".



Die Forderungen, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock durch Robert Habeck zu ersetzen, bezeichnete Kellner als "Unfug". Bis zur Wahl seien es noch elf Wochen, und die wolle man nutzen.

