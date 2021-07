Die Interessen kleiner innovativer Länder seien zu berücksichtigen, forderte der Schweizer Finanzminister am Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbanker.Venedig - Die Finanzminister der G20 haben grünes Licht für die internationale Reform der Unternehmenssteuern gegeben. Für den Schweizer Finanzminister Ueli Maurer ist bei der Ausgestaltung der Spielraum wichtig. Zudem seien die Interessen kleiner innovativer Länder zu berücksichtigen, forderte er am Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbanker vom Freitag und Samstag in Venedig.

