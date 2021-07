Berlin - In der Debatte um die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf die Möglichkeit verwiesen, den Spritpreissektor von der CO2-Bepreisung auszunehmen. Ökonomen hätten vorgeschlagen, Sprit vom CO2-Preis zu befreien, sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



"Benzin und Diesel werden ohnehin schon sehr hoch besteuert", fügte sie hinzu. Man könne argumentieren, dass ein CO2-Preis auf Benzin Menschen kaum vom Autofahren abhalte, aber "überproportional viel Aggressionspotenzial" mit sich bringe, so die Vertreterin von Fridays for Future. "Es ist alles nicht schwarz und weiß."

