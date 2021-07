Mit dem offiziellen Spatenstich haben in Wunsiedel die Bauarbeiten für eine PEM-Elektrolyse mit einer Anschlussleistung von 8,75 Megawatt begonnen. Im Sommer 2022 soll der Betrieb starten. Dann soll die Anlage Wunsiedel bis zu 1.350 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich produzieren. Damit ist der Elektrolyseur in Wunsiedel eine der größten Anlagen zur Wasserstoff-Produktion, die gerade in Deutschland im Bau und in Planung sind. Der Strom soll ausschließlich aus Wind- und Solarenergie stammen.Der Elektrolyseur ...

