Die Investitionen in Neubauprojekte nahmen im Jahresvergleich um 0,6 Prozent ab, während die Investitionssumme in Umbauprojekte um 0,1 Prozent stieg.Neuenburg - 2020 haben die Ausgaben in der Schweizer Bauwirtschaft insgesamt auf Vorjahresniveau stagniert. Während private Auftraggeber ihre Investitionen zurückfuhren, gab die öffentliche Hand mehr aus. Konkret verharrten die Bauausgaben, die sich aus Bauinvestitionen und den öffentlichen Unterhaltsarbeiten zusammensetzen, auf dem Vorjahresniveau (real- 0,1%). Im Jahr 2019 hatten die...

