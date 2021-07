FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



12.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 57 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 491 (533) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3940 (3850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 935 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2640 (2540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 194 (192) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 170 (112) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 361 (376) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 73 (69) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1106 (1084) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3045 (2960) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2600 (2450) PENCE - JEFFERIES RAISES AO WORLD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 400 PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9950 (8850) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 305(309)P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) PRICE TARGET 4900(4700)P - MORGAN STANLEY RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 446 (443) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 1100 (800) P - MORGAN STANLEY RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1573(1551)P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 245 (216) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS TARGET TO 3810 (3760) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES GLOBALDATA WITH 'HOLD' - TARGET 1400 PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 575 (580) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HAYS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 195 (150) PENCE - RBC RAISES PAGEGROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 700 (525) PENCE - RPT/HSBC RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2600 (2450) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 254 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'SELL'



