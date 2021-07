++ Europäische Aktienmärkte handeln schwächer ++ DE30 scheitert am Widerstand von 15.675 Punkten ++ BASF hebt Jahresprognose an ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten in die heutige Kassasitzung überwiegend flach. Später übernahmen jedoch die Bären die Kontrolle und nun handeln die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes schwächer. Die Indizes aus Westeuropa schwächeln, wobei der britische FTSE 100 (UK100) und der spanische IBEX (SPA35) die größten Nachzügler sind. Die Aktien aus Polen, Russland und den Niederlanden handeln höher. Der Wirtschaftskalender ist heute fast leer. Den Anlegern werden einige Reden von Fed- und EZB-Mitgliedern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...