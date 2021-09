Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten mit Kursgewinnen in die neue Woche - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 wurden im positiven Bereich gehandelt - Energieaktien legten aufgrund steigender Rohölpreise kräftig zu - Nach schweren Verlusten in der vergangenen Woche eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Montag deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...