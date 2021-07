Berlin - Der Bundeselternrat hat die Bundesregierung aufgefordert, zum Schutz vor Corona an allen Schulen Luftfilteranlagen einzubauen. "Wenn das nicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt werden kann, müssen wenigstens größere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen", sagte die Vize-Vorsitzende Ines Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



Die Schüler sollten nicht noch einmal dem Modell des Wechselunterrichts ausgesetzt werden. Man sei dabei, die Fehler des vergangenen Schuljahres zu wiederholen. "Wir haben die Befürchtung, dass das neue Schuljahr so beginnen wird, wie das Alte geendet hat", so Weber.

