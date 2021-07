Der Elektrolyseur soll eine Leistung von 8,75 Megawatt haben. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2022 geplant. Mit den jährlich bis zu 1350 Tonnen grünen Wasserstoffs sollen Abnehmer in Nordbayern, Thüringen und Tschechien versorgt werden.Es ist eines der bislang größten Projekte für grünen Wasserstoff in Deutschland. Am Freitag erfolgte im Beisein von viel bayerischer Politprominenz der feierliche Spatenstich für den Bau eines Elektrolyseurs mit 8,75 Megawatt Leistung im bayerischen Wunsiedel. Der Wasserstoff beim Projekt "WUN H2" soll ausschließlich aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Die ...

