Erst kürzlich steigerte der chinesische Photovoltaik-Hersteller die Effizienz seiner Zellen auf 25,25 Prozent. Der alte Wirkungsgradrekord für das Modul stammte vom Januar und lag bei 23,01 Prozent.Jinko Solar hat am Montag einen neuen maximalen Wirkungsgradrekord für seine monokristallinen n-type-Solarmodule von 23,53 Prozent vermeldet. Der TÜV Rheinland habe als unabhängiges Institut den Wert geprüft und bestätigt, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Montag mit. Der alte Wirkungsgradrekord mit 23,01 Prozent stammte aus dem Januar 2021 und was auch von Jinko Solar aufgestellt worden. ...

