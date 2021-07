Eine Hagener Papierfabrik will Tiefengeothermie für Trocknungsprozesse nutzen. Erstmals seit Jahrzehnten wurde der Untergrund in NRW für ein Geothermieprojekt untersucht. Die Zwischenergebnisse lassen auf einen Erfolg hoffen. Beteiligt sind an dem Projekt die Kabel Premium Pulp & Paper GmbH, die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie IEG und das Fraunhofer Institut für Umwelt Sicherheits- und Energietechnik Umsicht.Der Geologische Dienst des Bundeslandes hatte vermutet, dass ...

