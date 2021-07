EUR/USD hält sich in nächster Zeit stabil. Laut Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, wird das Paar an der kurzfristigen Unterstützungslinie bei 1,1777 abprallen. Der RSI hat das Tief erneut nicht bestätigt "EUR/USD erlebte in der vergangenen Woche eine recht volatile Woche, in der neue Tiefs vom RSI auf Tagesbasis nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...