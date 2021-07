Das wiederholte Scheitern am Fibonacci-Level lässt USD/CHF in die Defensive geraten. Infolgedessen dürfte das Währungspaar weitere Schwäche erleiden, so Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank. Weitere Schwäche im Bereich 0,9115/0,9080 "USD/CHF ist in der vergangenen Woche wiederholt am Widerstand bei 0,9264/74 gescheitert und ...

