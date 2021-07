EUR/USD gibt einen Teil des jüngsten Aufschwungs am Montag wieder ab - Der Bereich um 1,1780 bleibt ein Magnet für EUR-Verkäufer - Die Aufwärtsbewegung von EUR/USD scheint am Montag in der Nähe von 1,1880 wieder an Schwung verloren zu haben. Während der Aufwärtstrend durch diesen Bereich gedeckelt bleibt, sind weitere Pullbacks wahrscheinlich. Der ...

