Der Ökostromanbieter ist jetzt auch Messstellendienstleister. Damit kann Lichtblick selbst intelligente Zähler einbauen, betreiben und warten.Seit Juli ist Lichtblick nicht mehr nur Ökostromabieter sondern auch Messstellendienstleister. Damit könnte das Hamburger Unternehmen selbst Smart Meter einbauen, betreiben und warten, wie es am Montag erklärte. Zunächst richte sich das Angebot an Gewerbekunden, zukünftig solle es auch Privatkunden ausgeweitet werden. "Wir liefern nicht nur mit Ökostrom, sondern können nun auch Smart Meter einbauen und betreiben. So gehen wir den nächsten Schritt hin zu ...

