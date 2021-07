Die Gesamtkartoffelanbaufläche innerhalb der NEPG-Zone (EU-04) hat um 4,7% abgenommen. Die Kartoffelfläche in der EU-04 verringerte sich von 522.300 ha auf 497.700 ha (-24.600 ha). Es gab einen Rückgang in allen Ländern, aber am größten war er in Belgien und den Niederlanden, die in den letzten Jahren die größte Flächenzunahme hatten und auch die...

