Die Zukunft des Obst- und Gemüsesektors in dem modernen Einzelhandel: das wird das Hauptthema der Aktivitäten sein, die Teil von "O&G-Einzelhandel für die Zukunft" (F&V Retail for the future) sind, eine der Innovationen der Macfrut-Spezialausgabe, die von Dienstag, den 7., bis Donnerstag, den 9. September, in dem Rimini Expo Centre stattfinden wird. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...