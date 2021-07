Die Situation am österreichischen Speisekartoffelmarkt stellt sich zweigeteilt dar. Einerseits ist weiterhin ein gut ausreichendes Angebot an Frühkartoffeln am Markt verfügbar. Die Erntearbeiten laufen in allen Bundesländern bei meist durchschnittlichen bis guten Erträgen auf Hochtouren, absatzseitig wird von einer sommerlich ruhigen, aber stetigen Inlandsnachfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...