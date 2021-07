Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag weiterhin deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1864 Dollar und damit minim mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Eurokurs kaum verändert. Er kostet mit 1,0855 Franken in etwa wieder so viel wie am Vorabend. Der US-Dollar bewegt sich bei aktuell 0,9149 ebenfalls kaum vom Fleck.

