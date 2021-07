Der frühere französischen Zementhersteller wurde verdächtigt, in den Jahren 2013 und 2014 über eine Tochtergesellschaft fast 13 Mio Euro an terroristische Gruppen und Vermittler gezahlt zu haben.Jona - Das Pariser Berufungsgericht wird voraussichtlich am Donnerstag über Berufungen entscheiden, die im Rahmen eines Prozesses über Aktivitäten des früheren französischen Zementherstellers Lafarge in Syrien eingereicht wurden. Insbesondere werde über die Aufhebung einer Anklage wegen «Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit» entschieden, teilte die Nachrichtenagentur AFP am...

Den vollständigen Artikel lesen ...